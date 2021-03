Comme vous en avez désormais l'habitude, la rédaction de But! vous présente les enjeux des rencontres de l'Olympique Lyonnais en vidéo. Au programme de la 30ème journée de Ligue 1, gros choc entre le PSG et l'OL dans la course au titre. Présentation de cette rencontre qui aura lieu ce dimanche à 21h.