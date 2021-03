OL : Garcia veut marcher sur Reims et alerte sur un gros couac en vue face au RC Lens 

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

Rudi Garcia a annoncé une bonne nouvelle au sujet de son groupe pour le déplacement de vendredi à Reims (21h). « Tino Kadewere est de retour. Si l'entraînement de demain se passe bien on devrait avoir tout le monde pour le match de vendredi, a affirmé le coach de l'OL en conférence de presse. On joue avant tout le monde. L'objectif est d'être premier après le match et ensuite regarder les autres. On sait que tout le monde ne pourra pas prendre 3 points. On pense à Reims et à rien d'autres, ça ne sert à rien de se projeter. On regarde vers la deuxième place. Si on veut passer premiers, il faut gagner à Reims, un terrain difficile, face à une équipe difficile. On est plutôt bien en ce moment. »

« S'ils doivent observer un isolement, je serai contre les laisser partir »

L’entraîneur de l’OL a ensuite évoqué la mise à disposition des internationaux pendant la trêve fin mars. Le sujet fait polémique depuis quelques jours en raison de de la crise sanitaire et un possible période d’isolement à leur retour de sélection.