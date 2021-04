Comme vous en avez désormais l'habitude, la rédaction de But! vous présente les enjeux des rencontres de l'Olympique Lyonnais en vidéo. Le choc de la 35ème journée de Ligue 1 oppose l'AS Monaco et l'OL. Une rencontre capitale pour les Gones dans la course à la Ligue des Champions. Présentation de cette rencontre qui aura lieu ce dimanche à 21h.