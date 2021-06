OL : deux matches amicaux, une très bonne nouvelle pour les supporters ?

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Il y a quelques minutes, l'OL, sur son compte officiel, en a dit plus sur le programme des prochains jours. "La reprise de l’entrainement est fixée au 1er juillet prochain. L’Olympique Lyonnais affine actuellement son programme de préparation. Le samedi 10 juillet, pour sa première sortie, l’équipe de Peter Bosz affrontera le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, au stade Pierre Rajon de Bourgoin Jallieu (21h)."

Une semaine plus tard, le 17 juillet, et comme le rappelle le site olympiqueetlyonnais, l'OL accueillera, toujours en amical, le club allemand de Wolfsburg. Rencontre qui pourrait marquer le grand retour des supporters au Groupama Stadium. En effet, le directeur du stade de l'OL, Xavier Pierrot, a confié au site spécialisé que "la jauge pourrait à cette occasion se situer entre 20 000 et 30 000 spectateurs. Il a toutefois tenu a employer le conditionnel, car "tout les éléments ne sont pas encore réunis" pour confirmer pleinement cette information. Les discussions sont en cours avec la préfecture pour définir un nombre exact de supporteurs autorisés."