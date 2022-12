OL : la vente en danger, vers un grand coup de balai en janvier ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Demain, mercredi 7 décembre, on saura si John Textor reprend l'OL ou pas. Les dirigeants lyonnais ont annoncé dimanche qu'ils laissaient encore trois jours à l'homme d'affaires américain pour apporter les fonds nécessaires au rachat des parts. Mais comme celui-ci n'arrive pas à intégrer celles qu'il détient dans Crystal Palace au sein d'une société qu'il mettra en gage, la vente devrait capoter. Et apporter son lot de mauvaises nouvelles...

En effet, le journaliste du Progrès Thomas Lacondemine assure que les comptes lyonnais sont loin d'être florissants, et que si de nouveaux capitaux ne sont pas injectés, l'OL devra certainement dégraisser dès janvier : "Ce qui semble apparaître, de manière de plus en plus clair, c'est que l'OL est en surendettement. Sans apport de cash à court terme (par un acquéreur ou un partenaire financier), le club va devoir drastiquement réduire son train de vie. Ça risque d'être les soldes au mercato d'hiver...", a-t-il écrit sur Twitter. Un bien mauvais présage !