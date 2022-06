OL : Lacazette a fait exploser tous les chiffres marketings des Gones

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

En annonçant le retour d'Alexandre Lacazette vendredi dernier, jour de l'ouverture du marché estival, l'Olympique Lyonnais a frappé un grand coup. Après une saison morose, il fallait ça pour envoyer un signal fort aux supporters, pour leur dire que leur club avait toujours de l'ambition. En outre, le retour de l'enfant prodigue pourrait en entraîner d'autres, comme celui de Corentin Tolisso. Mais ce n'est pas tout. Foot Mercato a fait des recherches sur l'impact du comeback du "Général" sur le marketing lyonnais. Et c'est impressionnant !

Tout d'abord, le maillot domicile a établi un record de ventes pour son premier jour d'exploitation. Et 80% des demandes pour un flocage concernent Alexandre Lacazette. Ensuite, les partenaires du club n'ont pas hésité à reprendre les abonnements en loges, alors qu'ils étaient échaudés par les péripéties des deux dernières années, entre le covid et les huis clos dus aux incidents. Enfin, sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos et annonces liées à Lacazette ont explosé les records de fréquentation : 8,4 millions d'impressions et 580.000 réactions sur Twitter, 2,8 millions d'impression et 260.000 interactions sur Facebook, 2,6 millions et 340.000 interactions sur Instagram. Bref, en attendant qu'il le soit au niveau sportif, l'impact d'Alexandre Lacazette sur l'OL est déjà une réussite.

Raphaël Nouet

Rédacteur