OL, LOSC, PSG, Stade Rennais : la France cartonne en Europe, résultats proches d'un record

Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

Le quotidien l'Equipe, dans son édition du jour, dresse un premier bilan des performances des clubs français en Coupe d'Europe cette saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est bon. Voir même très bon. Comme vous le savez, l'OL et l'AS Monaco sont déjà assurés de terminer premiers de leur groupe en Ligue Europa, au même titre que le Stade Rennais en Ligue Europa Conférence. Le PSG, en C1, est assuré de rejoindre les 8es de finale, en dépit de sa défaite à Manchester City, et le LOSC jouera son billet qualificatif à Wolfsburg au mois de décembre en ballotage favorable.

Résultat, la France se classe à la troisième place à l'indice UEFA cette saison, derrière l'Angleterre et les Pays-Bas, avec un total de points (11,916) supérieur à celui obtenu lors de neuf des dix dernières saisons écoulées. Un record qui date toujours de la saison 2016-2017 (14,416 points).

En tous cas, et c'est à signaler, grâce aux performances de cette fin d'année 2021, hormis l'OM, la France se maintient au 5e rang du classement général de l'indice UEFA. Position essentielle pour l'attribution des places européennes en 2023-2024.