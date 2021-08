OL : Marcelo, vestiaire, embrouilles...Cornet lâche ses vérités

Zapping But! Football Club OL : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Gones

C'était hier soir. Tard. Et cela a clairement valeur de mise au point après les incidents du week-end dernier, entre une sévère défaite à Angers et l'affaire Marcelo, le défenseur brésilien de l'OL ayant été, comme vous le savez, envoyé en équipe réserve. Mais il avait été question, dans le vestiaire de Jean-Bouin, d'une altercation entre Marcelo et Maxwel Cornet. Ce dernier, qui avait été expulsé face au SCO, a vivement démenti. Et ce sur Instagram.

"Le seul problème de comportement qu'il y a eu à Angers est mon carton rouge dont je ne suis pas fier. Mais il n'y a eu ni bagarre, ni insulte entre nous je vous le confirme...Nous sommes déterminés à montrer un autre visage. C'est quand l'équipe est moins bien que nous devons sentir que vous êtes là pour nous comme vous l'avez toujours été." Les supporters entendront-ils le message ?