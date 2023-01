OL : Textor accuse les supporters de tétaniser les Gones et a ciblé le problème n°1 de Laurent Blanc

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

John Textor sait enfin où il a mis les pieds. Présent samedi au Groupama Stadium lors de la défaite contre le RC Strasbourg (1-2), le nouveau patron de l’OL a vu l’ambiance délétère qui entoure le club rhodanien. S’il a demandé à Laurent Blanc de garder le moral après cette nouvelle gifle, Textor sait aussi que son équipe est tétanisée par a sinistrose ambiante.

« Je l’ai dit à Jean Michel (Aulas), cela me rappelle ce que j’ai pu vivre au Brésil (à Botafogo, dont il est également propriétaire depuis un an). Il est évident que le doute et la négativité des fans ont eu un impact sur les joueurs, quand vous voyez toutes nos occasions... C’est comme dans les sports d’adresse et de relâchement, comme au tir à l’arc : pour toucher sa cible, il faut être parfaitement calme. Et c’est ce calme qui nous a manqué sur nos occasions », a-t-il analysé dans L’Équipe.

S’il entend recruter au mercato hivernal, notamment un milieu défensif un peu méchant, Textor sait aussi comment rétablir la situation devant des joueurs trop timorés à ses yeux. « On a beaucoup de jeunesse, mais c’est une équipe qui n’est pas assez méchante, pas assez impitoyable », a-t-il conclu sans le sourire.