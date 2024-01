OL : une mésaventure lyonnaise ravit les supporters de l'ASSE

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Le match, et surtout les décisions arbitrales à l'encontre de l'OL, ont provoqué la colère de certains lyonnais. Qui, depuis, ont reçu des explications quant aux décisions de l'arbitre face au Havre, Monsieur Angoula. Néanmoins, les faits sont là : l'OL s'est incliné en Normandie et a retrouve une mauvais lace en toute fin de classement.

2 expulsés dans le chaudron

Plus embêtant, Pierre Sage va devoir composer son effectif pour affronter Rennes, le week-end prochain, sans deux de ses défenseurs, O'Brien et Caleta-Car, expulsés contre Le Havre. Un méfait pour l'OL qui n'était plus arrivé depuis la saison 2016-2017 et un très bon souvenir pour les supporters des Verts.

L'ASSE s'était en effet imposé 2-0 dans le derby, à Geoffroy-Guichard, et ni Ghezzal, ni Tolisso, pour des fautes sur Lemoine, n'avaient terminé la rencontre.

