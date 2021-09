OL : VAR, arbitres, injustices, Aulas tape dans le tas

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

De toute évidence, il n'a toujours pas digéré. Lui, c'est Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui commence à perdre patience, et recul, face à certaines décisions du corps arbitral. Au crédit de JMA, certaines décisions en effet contestables entre la défaite au Parc des Princes, contre le PSG, et le nul concédé face à Lorient, samedi soir dernier.

Pour le compte de l'Equipe, le président de l'OL a donc pris la parole. ""Aujourd’hui, le VAR ne démontre son efficacité que dans un seul cas : celui du hors-jeu. Pour le reste, on est dans des situations qui peuvent déboucher sur des erreurs et qui mériteraient donc des explications très détaillées. Contrairement au rugby, nous n’avons pas accès aux échanges entre les arbitres et cela génère une frustration terrible lorsque des erreurs manifestes sont commises (…) Il faut vraiment mettre ce mode de fonctionnement sur le tapis aujourd’hui. Car, si cela continue, on va discréditer le VAR et les arbitres(...)C’est un sujet qui nous pénalise très fortement, mais qui pénalise également tout le football français. Car en évitant d’apporter des réponses à une situation que je juge grave, même en sortant de ma situation de président de l’OL, on arrive à quelque chose qui est une plaie pour le foot et son arbitrage."