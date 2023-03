QUESTION DE LA SEMAINE

Vous en avez l'habitude chaque semaine : Alexandre Corboz, le correspondant de But! à Lyon, pose son regard sur l'actualité de l'OL. Notre question de la semaine s'attarde sur Sonny Anderson, revenu au club en qualité de conseiller extérieur depuis quelques jours, et dont on se demande à quoi il va exactement servir.