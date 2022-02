OL : Ada Hegerberg part en croisade contre Noël Le Graët !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

La FFF souhaite accueillir la Coupe du monde 2025 et cette annonce est l'occasion pour Ada Hegerberg, la joueuse de l'OL, d'épingler la FFF. «Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse et la CDM 2019 n’a eu aucun impact» a posté la Norvégienne sur les réseaux sociaux.

Victorieuse du Ballon d'Or 2018, de 6 championnats de France et 5 Ligues des champions, Hegerberg (26 ans) est manifestement en colère...

