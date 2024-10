OL - AJA : les compos sont tombées

Les compositions officielles pour le match entre l'OL et l'AJ Auxerre viennent de tomber. Depuis une heure, on savait que Pierre Sage avait fait un choix fort côté lyonnais : laisser Alexandre Lacazette sur le banc. Le capitaine des Gones a beaucoup donné ces derniers temps et son entraîneur pense que c'est le bon moment pour le laisser souffler un peu. Ce qui offre une chance à Georges Mikautadze, titularisé à sa place, de son lancer son aventure à l'OL en ouvrant son compteur buts.

OL : Perri - Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tessmann - Benrahma, Mikautadze, Fofana.

AJA : Léon - Hoever, Diomandé, Jubal, Akpa, Mensah - Danois, Owusu, Traoré - Perrin, Ayé.

