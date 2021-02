OL - Ajaccio (5-1) : Aulas encense une nouvelle fois Garcia

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

C'est sans trembler que l'Olympique Lyonnais a éliminé Ajaccio de la Coupe de France ce soir. Sérieux et appliqué, menés par un étincelant Memphis Depay, auteur de l'ouverture du score, et un Islam Slimani décisif sur les trois premières réalisations (un but, deux passes décisives), les Gones ont explosé les Corses (3-0 au bout de 25 minutes, 5-1 score final). Pour la plus grande joie de Jean-Michel Aulas.

"Un groupe très bien dirigé par Rudi"

« Le coach avait mis en garde tout le monde en indiquant qu'il avait des places de titulaire à prendre. On a vu une équipe qui a démarré pied au plancher, avec un bon niveau. Et donc les consignes ont été respectées, l'envie était là, la première mi-temps a permis de dégager très vite le sens du match. »

« Je pense qu'on a effectivement un groupe de qualité, très bien dirigé par Rudi, bien managé par Juni. On a tous les ingrédients, avec des joueurs d'expérience et une académie qui produit beaucoup de jeunes joueurs. L'émulation est à son combe. Rudi a fait tourner et tout le monde peut avoir sa chance. »