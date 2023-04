OL - OM : Lacazette envoie un message fort avant l'Olympico

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Meilleur buteur de l'OL cette saison (19 buts), Alexandre Lacazette a participé à un événement avec les supporters mercredi à OL Store. L'occasion pour l'ancien attaquant d'Arsenal de s'exprimer sur OL Play sur l'Olympico à venir ce dimanche face à Marseille. Une rencontre que l'avant-centre rhodanien attend de pied ferme.

« Ce sera un match intéressant. Il fait partie des rendez-vous que l’on attend. On a une envie de revanche par rapport au match aller. On veut bien jouer et gagner parce qu’on est sur une belle série et devant nos supporteurs, on souhaite bien faire », a fait savoir Alexandre Lacazette.

La vedette de l'OL fait allusion au match aller perdu 1-0 au Vélodrome et durant lequel les Gones n'étaient pas franchement parvenus à exister. Ce dimanche, l'OL a l'occasion de reprendre sa bonne série face à son meilleur rival olympique en Ligue 1 (seulement 3 défaites en 19 matchs).

