OL : Anderson réagit à son retour, Aulas en dit plus sur son rôle

Aulas sur l'arrivée et le rôle d'Anderson

"L'arrivée de Sonny Anderson est une réponse à des interrogations. Une volonté aussi de se donner les moyens dans le futur. Il arrive comme conseiller foot du groupe. On a toujours gardé d'excellentes relations, il a marqué toute une époque de l'OL. C'est avec une conviction forte que Sonny revient avec nous, c'est la petite chose qui va venir nous faire compléter notre stratégie. Il garde un certain nombre de fonctions chez BeIn Sports. C'est un conseiller prestataire, comme l'était Gérard Houllier."

Anderson sur son retour

"Je suis heureux, la plupart des gens savent l'amour que j'ai pour ce club depuis le 18 juin 1999. À 52 ans, je réalise un rêve de revenir à la maison. Revenir avec un tel outil de travail, des personnalités fortes... Le club n'est pas bien ? Oui mais il est toujours là, avec des ambitions. Quand vous touchez le haut de l'Europe et du championnat de France, on a envie de le rester. Il faut du temps pour que ça revienne et on va s'y atteler, se mettre au travail. On veut être positif."

Anderson sur son rôle

"Je suis le conseiller dans l'évolution du club, à la demande du président, de Vincent Ponsot, de Laurent Blanc. Si je vois des choses au niveau de l'académie, je peux aussi intervenir pour anticiper des choses."

Ponsot annonce qu'Anderson a déjà vu Blanc

"Avoir cette vision extérieure permet d'avoir plus de recul, et cela fonctionnait bien avec Gérard Houllier. Sonny a vu Laurent, il lui a déjà demandé des choses. Fin mars on doit aller au Brésil pour aller voir l'Academy à Botafogo, Sonny peut nous apporter beaucoup sur cette filière brésilienne."

Propos retranscrits par RMC Sport.