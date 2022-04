OL - Angers : coup dur pour Tetê avant West Ham, le SCO crie au scandale arbitral !

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

L’OL retrouve des couleurs en Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz ont battu Angers grâce à un but salvateur de Tetê, inscrit deux minutes après son entrée en jeu. Une performance qui n’a pas laissé indifférent Moussa Dembélé. Au micro de Canal+ il s’est exprimé sur son nouveau coéquipier : « C’est bien pour sa confiance, on sait que c’est un joueur de qualité qui a un grand talent ». A peine arrivé à l’OL, l’ailier brésilien semble donc déjà avoir conquis le vestiaire mais cela n'en fera pas un titulaire jeudi en quarts de finale de la Ligue Europa contre West Ham.

« Pour débuter, je ne pense pas qu’il soit prêt, a calmé Claudio Caçapa en conférence de presse. Pour l’instant, il n’a fait que trois entraînements avec nous. Ses seules séances collectives depuis très longtemps, donc, c’est trop tôt pour commencer un match. » Par ailleurs, l'arbitrage a été grandement mis en cause par le SCO après le penalty évident non sifflé suite à une faute de Malo Gusto sur Sofiane Boufal juste avant la mi-temps (42e).

« Je me pose toujours la question de savoir quel intérêt peut avoir un attaquant de tomber dans la surface quand il peut marquer. J'étais persuadé qu'il y avait penalty et j'en suis encore plus convaincu après avoir revu les images de cette action et de ce penalty qui nous a été refusé, a déploré Gérald Baticle en conférence de presse. C'était un moment très important qui pouvait nous permettre de revenir à 1-1 juste avant la mi-temps. » Son président Saïd Chabane lui a emboîté le pas : « Je suis allé voir l’arbitre à l’issue de la rencontre, je lui ai dit qu’il y avait un contact. Et il m’a répondu que le football était un sport de contact ! C’est lamentable. »

🗨 "On sait que c'est un joueur de grand talent"



Moussa Dembélé souligne la qualité de son nouveau coéquipier Tetê mais n'oublie pas les trous d'airs lyonnais lors de la victoire des siens 🗣️#OLSCO



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/CebzwsznEO — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 3, 2022

Pour résumer L’OL s’est imposé contre Angers dans la difficulté (3-2). Après le match, Moussa Dembélé s’exprime sur la nouvelle recrue Tetê. Au micro de Canal+, l'attaquant français fait l'éloge de Tetê après la victoire contre Angers.

Adam Duarte

Rédacteur