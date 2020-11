OL : Aouar calme le jeu avec Juninho

Houssem Aouar, qui revenait d’une blessure à un adducteur, n'a pas participé à la victoire de l'OL contre Reims (3-0) ce week-end, sanctionné par Juninho pour ne pas avoir participé à une séance d'entraînement. Des faits sur lesquels le milieu lyonnais s'est expliqué sur RMC ce lundi. « Honnêtement, il n’y a rien de grave, on en a un peu trop fait, a estimé Aouar. C’est parti d’un quiproquo. Ce qu’il faut savoir, c’est que contre Angers, je ne suis pas rentré à cause de la qualité du terrain, c’est ce que le coach m’a dit. Après le match, il y a eu un entraînement sur ce même terrain, et j’ai refusé d’y participer pour la même raison : à cause de la qualité de la pelouse »

« Il n'y a rien du tout »

Et à Aouar de calmer le jeu avec Juninho... « Le lendemain, alors qu'il y avait un jour de repos pour l'équipe, je suis revenu au club pour faire une séance avec le coach et le préparateur, sur un terrain plus approprié pour mes adducteurs, parce que c’est une blessure que je traîne depuis un mois et demi, a poursuivi le Gone. Mais il n’y a rien du tout. Je respecte la décision de mon directeur sportif, ça a été un très grand joueur, il sait ce qu’il fait. Il n’y a pas autant d’histoires à faire. »