OL : Aouar justifie son choix Algérie et retourne sa veste avec les Bleus

Dans un entretien accordé au média officiel de la Fédération Algérienne de Football, Houssem Aouar a justifié son choix de représenter désormais l'Algérie. "Je peux comprendre certaines pensées. Ce n’est pas un choix par défaut. Si ça l’était, je ne l’aurais pas fait maintenant. J’ai encore de nombreuses années devant moi. J’aurai pu attendre mais là, non. C’est un choix du cœur. (…) C’est un signe du destin. Je vais démontrer ce que je sais faire sur le terrain", a déclaré le milieu offensif de l'OL avant de partager ses regrets d'avoir choisi l'équipe de France plus tôt dans sa carrière.

Aouar a regretté son choix Bleu

"Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l’équipe de France, j’ai ressenti, tout simplement, un regret. Pour ma part, personnellement, je n’avais pas fait le choix qui me convenait. Je ne me voyais pas faire le premier car ça allait me faire passer pour quelqu’un d’opportuniste. Cette sélection représente énormément pour moi, pour mes parents et ma famille."

Fabien Chorlet

Rédacteur