OL : Aouar relèvera son nouveau défi à la rentrée

À 24 ans, Houssem Aouar a décidé de porter les couleurs de l’Algérie, le pays de ses parents, selon Foot Mercato. Le média annonce que le joueur de l'OL, très apprécié par Djamel Belmadi, « a été convaincu par le projet du sélectionneur algérien ».

Il veut être au top pour intégrer les Fennecs

Mais ses débuts ne sont pas imminents... « Il faudra toutefois être patient pour voir le Gone porter pour la première fois le maillot des Fennecs. Selon nos informations, d’un commun accord avec le sélectionneur algérien, il souhaite revenir à son meilleur niveau physique avant de rejoindre le groupe des Fennecs. Il faudra attendre le mois de septembre et le match des éliminatoires de la CAN en Algérie face à la Tanzanie pour assister aux grands débuts d’Houssem Aouar avec les Fennecs. »