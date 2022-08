OL : après Ajaccio, Lacazette révèle un traumatisme au sein de son équipe

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Comme l'a écrit notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz hier soir, Alexandre Lacazette pouvait difficilement rêver mieux hier soir pour ses retrouvailles en match officiel avec les supporters de l'OL : une passe décisive, un but et une victoire 2-1 sur l'AC Ajaccio pour lancer le championnat. Encensé par tous, l'ancien Gunner s'est dit satisfait mais a regretté que son équipe ait arrêté de jouer à la demi-heure après l'expulsion d'Anthony Lopes. Pour lui, c'est le signe d'un traumatisme profond lié à la décevante saison passée...

" Les stats sont là, mais concernant le match et l'équipe, on peut mieux faire, a déclaré l'attaquant au micro d'Amazon. Après, ce n'est que le premier match de la saison et c'est bien de le gagner. Nous avons certainement eu peur, à cause de la saison dernière, de jouer et de se faire contrer en fin de match. On n'était pas confiants pour jouer confortablement jusqu'au bout. On va travailler là-dessus pour être bons. On a encore une marge de progression énorme, ce qui est intéressant. On va continuer à travailler."