OL : après Brest, Pierre Ménès inflige un nouveau coup de massue à Aulas et Bosz

L'Olympique Lyonnais est décidément branché sur courant alternatif cette saison. En six jours, il a trouvé le moyen de prendre une fessée à la maison (0-3 contre West Ham), d'en administrer une (6-1 contre Bordeaux) et de s'incliner à Brest (1-2). Cette inconstance lui vaut d'être aujourd'hui 8e du championnat, à sept longueurs des places européennes. Trop, beaucoup trop pour Pierre Ménès, qui estime que les Gones ont abdiqué dans la course à la Champions League.

"Cela va être très compliqué pour l’OL de décrocher une place européenne après son énième revers, à Brest cette fois. Les Lyonnais ont encaissé deux buts et ont clairement donné l’impression de ne plus y croire… Cette fois, cela fait trop de monde à doubler dans la dernière ligne droite, d’autant que la bataille fait rage pour la 3e place du podium, cinq équipes se tenant en 3 points de Rennes (3e) à Lens (7e)."

🎙 Le coach adjoint Cláudio Caçapa après #SB29OL : "On a eu des situations pour marquer des buts ce soir. Il y a eu un manque de rage pour mettre ce ballon au fond. Cette défaite nous fait mal. On prend un but directement après l'égalisation qui nous a tirés vers le bas." pic.twitter.com/mScgLHfaMP — Olympique Lyonnais (@OL) April 20, 2022

Pour résumer L'ancien journaliste de Canal+ Pierre Ménès est catégorique concernant les chances de l'OL de décrocher une place européenne après son revers à Brest (1-2). Elles sont nulles, n'en déplaise à Jean-Michel Aulas et Peter Bosz qui font dans la positive attitude.

Raphaël Nouet

Rédacteur