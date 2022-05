OL : après l’OM, Lyon se sent pousser des ailes et chambre sèchement le RC Lens !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Il fallait avoir les yeux bien ouverts ce matin pour ne pas s’y tromper : l’OL a bel et bien repris des forces dans ce sprint final. Alors que le club rhodanien est largué en championnat, sa large victoire à Marseille dimanche (3-0) lui a redonné des ailes au point d’occuper le terrain du chambrage.

Sa première victime n’est autre que le RC Lens. Le club artésien, qui n’a rien demandé à personne, a ainsi été la cible d’un tweet moqueur du compte Twitter de l’OL : « Alors Lensois, bien dormi ? » Ce message fait référence à la date du premier titre de champion de France décroché à Gerland par les Gones il y a 20 ans jour pour jour au nez et à la barbe des Sang et Or (3-1).

Sur le réseau social, les commentaires à ce tweet quelque peu déplacé ont déjà fleuri. Même des supporters lyonnais s’en sont d'ailleurs offusqués. Si l’OL comptait redorer son image auprès du grand public, pas sûr que la stratégie adoptée ici ait été la bonne...

Alors Lensois, bien dormi ? — Olympique Lyonnais (@OL) May 4, 2022

