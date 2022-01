OL : après Laurent Blanc, la menace Lucien Favre plane aussi sur Peter Bosz

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Prêt à repartir au combat après une parenthèse d'un peu plus d'un an suite à son limogeage au Borussia Dortmund, Lucien Favre (64 ans) s'est ouvert à un retour sur le banc dans les colonnes de L'Equipe.

« Je vais recommencer, je suis encore trop jeune pour arrêter maintenant, je suis en bonne santé, actif, et ce n'est pas pour moi de rester comme ça à la maison. Même si je ne veux pas me lancer dans n'importe quel projet », a glissé le technicien helvète, qui a refusé des projets en Angleterre pour une question de timing (Crystal Palace notamment).

« J'avais eu un très bon feeling avec le président Aulas »

Ayant apprécié son passage à Nice, Lucien Favre n'exclut d'ailleurs pas de revenir en Ligue 1. Et pourquoi pas du côté de l'OL, avec qui il a déjà discuté plusieurs fois et notamment en 2015. « Ma situation avec Mönchengladbach à ce moment-là était un peu compliquée, parce que j'étais encore sous contrat avec le club, même si je n'étais plus entraîneur. Et c'était encore un peu tôt pour moi. Mais j'avais eu un très bon feeling avec le président », glisse-t-il à ce sujet. Une idée si Peter Bosz ne survit pas à cette saison 2021-22 ?

Lucien Favre a aussi fait savoir qu'il avait déjà discuté par le passé avec le Stade Rennais, le LOSC et l'OM. « La Ligue 1 ? C'est une possibilité, mais l'Europe est grande », a-t-il conclut d'une pirouette.