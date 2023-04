OL : après les Bad Gones, les Lyon 1950 annoncent aussi une grêve !

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

A Lyon, la colère ne retombe pas suite à l'élimination de l'OL à Nantes (0-1) en demi-finale de Coupe de France. Alors qu'il reste neuf matchs à jouer et que Laurent Blanc et ses hommes s'accrochent à l'illusion d'une folle remontée en Ligue 1, cela se fera sans les supporters les plus fervents.

Lyon 1950 se place en service minimum jusqu'à la fin de saison

Ecoeurés, les Bad Gones ont publié ce matin un communiqué lapidaire, pronant le boycott du match de ce dimanche 13 heures pour dénoncer la programmation autant que le visage de l'équipe. Du côté des Lyon 1950, on est également en colère :

« A ceux qui nous feront remarquer que mathématiquement, il est encore possible d'arracher une place en tour préliminaire d'une compétition européenne de troisième niveau, nous leur répondrons que pour cela, il faudrait pouvoir réaliser une série de victoires, chose dont nous ne vous croyons pas capables. Ainsi, nous avons fait le choix douloureux d'assister aux neuf dernières rencontres de championnant en nous mettant à votre niveau. Jusqu'à la fin de la saison, Lyon 1950 assurera un simple service minimum, comme vous ».

Seule exception : la réception de l'OM le 23 avril prochain où les deux Virages honoreront comme il se doit le pape de la cuisine lyonnaise Paul Bocuse.