OL : après Lopes, Garcia voit une polémique s'éteindre avant Reims

Dimanche, lors de la victoire 1-0 de l'OL à Angers, l'image diffusée sur Canal+ avait fait exploser quelques fans rhodaniens sur les réseaux sociaux. On y voyait notamment Rayan Cherki et Melvin Bard rentrer directement au vestiaire à l'heure de jeu après leur partie difficile au stade Raymond-Kopa. Même chose pour Houssem Aouar, blessé face à l'ASSE et qui s'est échauffé longuement sans jamais rentrer sur le pré face au SCO.

Une fausse polémique avec le trio Cherki, Bard et Aouar

Entre ça et la polémique autour de la sortie d'Anthony Lopes, le début de semaine lyonnais n'était pas de tout repos. Pourtant, concernant les jeunes formé à l'OL, il n'y a pas de malaise. Bien renseigné sur les coulisses du club et plus particulièrement les jeunes, l'ancien journaliste de L'Equipe Bilel Ghazi a clarifié certains points.

« Melvin Bard et Rayan Cherki ont rejoint les vestiaires pour prendre leur douche à la demande du staff après avoir initialement pris place sur le banc. Même chose pour Houssem Aouar. « Polémique » qui n'a même pas lieu d'exister... », a confié le journaliste. En attendant, celle concernant Anthony Lopes a bien rebondi hier dans l'émission « Top of The Foot » sur RMC. Encore plus dans l'oeil des arbitres suite à sa sortie, le portier lyonnais a longuement échangé avec sa « victime » Romain Thomas...