OL : après Nantes et avant Rennes, Blanc tente de remobiliser ses troupes

Il veut terminer la saison du mieux possible

"Tout le monde a pris un coup sur la tête. Nous, joueurs et staff, le club, les supporters. Maintenant, on doit avancer, on a encore 9 matchs de championnat à jouer. On se doit de bien terminer le championnat, de gagner des matches. Je compte sur tous mes joueurs, peu importe les situations contractuelles. Je veux qu'on soit concentrés sur notre sujet, que l'on soit professionnels dès le match de Rennes, pour gagner des matches. Je veux qu'on termine bien la saison."

Le boycott des supporters

"Aujourd'hui, mon travail est beaucoup dans le management. On parle et on échange beaucoup. On vit une saison très difficile, les supporters encore plus certainement, je peux les comprendre."