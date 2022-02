OL : après Nice, Aulas repart en croisade, les ultras s'expliquent avec Dubois

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

En onze jours, l'Olympique Lyonnais s'est payé deux des trois pensionnaires du podium de L1 à domicile. L'OM (2-1) et l'OGC Nice hier (2-0) sont tombés au Groupama Stadium, prouvant ainsi que les Gones ont les moyens de décrocher un billet pour la prochaine Champions League. Mais bien qu'ils soient revenus à cinq points de la zone C1, bien qu'ils aient produit une grosse performance hier et confirmé leur entraîneur, Peter Bosz, sur le banc, les Lyonnais sont loin d'être sereins.

Preuve en est, Jean-Michel Aulas est reparti en croisade contre L'Equipe après la victoire sur Nice, accusant le quotidien sportif de déstabilisation : "Vincent (Duluc), vos propos sont toujours trop tranchés. Soyez moins lyrique et plus crédible : comment démonter autant pour mieux glorifier ! Non, le match à Monaco n’était pas si nul et jamais, ne vous en déplaise, nous n’aurions changé d’entraîneur (65% de possession) !".

Par ailleurs, après le succès d'hier soir, les ultras lyonnais ont demandé à dialoguer avec Léo Dubois, après qu'ils aient scandé le nom de Malo Gusto pendant la rencontre. Le capitaine de l'OL, critiqué pour son rendement et son brassard, s'est exécuté après cinq minutes de négociations et le dialogue a semble-t-il permis d'apaiser les tensions. Du moins jusqu'à la prochaine contre-performance, n'en déplaise à Jean-Michel Aulas...

