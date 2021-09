OL : après sa condamnation, Boateng se fait enfoncer... par son frère !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Condamné par la justice à une amende de 1,8 M€ pour avoir frappé son ex-compagne, Jérôme Boateng (OL, 33 ans) se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'actualité dans la presse allemande. L'ancien défenseur du Bayern Munich doit désormais faire face aux critiques de son demi-frère Kevin-Prince.

Dans les colonnes de Bild, l'ancien joueur du FC Barcelone, revenu au Hertha Berlin, a été très clair sur ses relations avec son frère : «Je me suis éloigné de Jérôme depuis longtemps. J'apprécie et je respecte la loi allemande. Je déteste la violence contre les femmes. Je ne m'identifie pas aux actions de mon frère et je n'ai donc plus rien à faire avec lui».

Les frères Boateng, qui ont été les premiers à se croiser en Coupe du Monde sous les drapeaux de deux pays différents (l'Allemagne pour Jérôme, le Ghana pour Kévin-Prince), n'ont jamais réellement été très proches mais ce dernier fait divers les a rendu définitivement irréconciliables.