OL : grâce à son but face au PSG, Barcola éclipse la nouvelle star du foot européen !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Entré en cours de première mi-temps dimanche soir au Parc des Princes, en lieu et place d'un Amin Sarr blessé, Bradley Barcola a fait très mal au PSG. Même s'il s'est montré maladroit à plusieurs reprises, le jeune attaquant a inscrit l'unique but de la victoire de l'OL (1-0). Un succès retentissant qui va donner des ailes aux Gones avant leur demi-finale de Coupe de France à Nantes mercredi. Et qui permet à Barcola de prendre la pole position d'un classement recherché.

Il est devant Saka, Kvaratskhelia ou encore Haaland !

En effet, le Lyonnais est le plus jeune joueur à avoir participé à dix buts ou plus depuis le début de l'année 2023 parmi les cinq grands championnats. Lui est né le 2 septembre 2002 et il a marqué 6 fois, délivrant 4 passes décisives. Cela lui permet de devancer la merveille d'Arsenal Bukayo Saka (bientôt 22 ans, 6 buts, 4 passes) mais aussi la sensation de la saison, le Géorgien du Napoli Khvicha Kvaratskhelia (22/6/6) ou un Erling Haaland déjà au top (bientôt 23 ans/15/2). Que du lourd !