OL - AS Monaco (0-2) : Garcia fracasse l’arbitrage, un gros avantage pour le LOSC ?

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à Nantes

L’OL a été éjecté sans ménagement de la Coupe de France. Malgré des opportunités, les Gones ont été éliminés par l’AS Monaco hier au stade des quarts de finale (0-2). Rudi Garcia a trouvé le coupable numéro 1 : Stéphanie Frappart... qui l’a expulsé en première période.

« On n’était pas nerveux, juste motivés. Et l’arbitrage n’a pas été au niveau des deux équipes, a-t-il fustigé en conférence de presse. Ça arrive, des fois les coaches ne sont pas bons, des fois, ce sont les joueurs et là c’est l’arbitre. Des décisions nous ont été défavorables. Ça nous était arrivé avec la même arbitre contre Marseille et Metz avec des buts refusés. Je préférais quand il n’y avait pas le quatrième arbitre, on n’était pas menacé d’expulsion comme c’est mon cas... C’est dommage. J’ai reçu visiblement d’abord un jaune car je pestais et quand j’ai voulu discuter, ça s’est transformé. Mais il n’y a pas eu de mots déplacés. »

Letexier, un choix déjà polémique contre le LOSC

Cette polémique surgit à quatre jours du choc de la 34e journée de L1 contre le LOSC (21h). Pour cette rencontre au sommet, la désignation de François Letexier faisait déjà polémique chez les supporters lyonnais eu égard à des antécédents compliquées avec les Gones. La partition d’hier ne devrait rien arranger.