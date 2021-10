OL - AS Monaco (2-0) : Cherki bat un nouveau record

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Titulaire lors de la victoire ce samedi de l'Olympique Lyonnais face à l'AS Monaco (2-0), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Rayan Cherki a fait parler de lui en battant un nouveau record de précocité.

Comme nous l'apprend le compte Twitter @PSSportsFR, le milieu offensif des Gones (18 ans et 60 jours), qui s'est également offert un record avec l'équipe de France Espoirs lors de la trêve internationale, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 50 matchs avec l’OL en compétition officielle. Il devance Laurent Fournier (18 ans et 68 jours).

