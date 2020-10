OL - AS Monaco (4-1) : Depay et Lopes pointent une défaillance

Au micro de Téléfoot, au terme de la rencontre face à l'AS Monaco (4-1), Anthony Lopes a exhorté l'OL à poursuivre la marche en avant : "C'est bien, j'ai été décisif en première période face à Fofana. Derrière, on finit la première période avec quatre buts d'avance. La victoire est nettement méritée. Il ne faut pas s’arrêter. Il faut être régulier. On doit aller chercher le podium. La C1, ça manque. Il faut aller la chercher directement si possible, donc être dans les deux premiers."

Memphis Depay a regretté le manque de régularité de l'OL. Pour le Batave, les Gones ont effectué une mauvaise seconde période : "Je pense que c’était une bonne première période. On a bien commencé. On a contrôlé. On a converti nos chances. Il fallait faire la même chose en seconde période. On se doit d'être plus performant sur la seconde période. Moi, le premier. Nous n’avons pas joué à notre niveau. Je suis déçu de la seconde période."