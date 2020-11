OL - ASSE (2-1) : Tino Kadewere heureux d'avoir réalisé son "rêve" face aux Verts

Entré en cours de jeu, Tino Kadewere, grâce à un doublé, a été déterminant dans la victoire lyonnaise face à l'ASSE (2-1). Après la rencontre, au micro de Téléfoot, le buteur de l'OL a analysé la performance des Gones : "C'était très important pour nous de gagner ce match, on s'est entrainé fort cette semaine, et on est content du résultat même si ce ne fut pas facile. J'étais un peu surpris d'être remplaçant, mais on a une équipe où tout le monde mérite d'être titulaire."

À la fin de son propos, l'ex-attaquant du Havre est revenu sur ses deux buts : "Ce doublé, c'était un moment très spécial. C'est bon, je suis heureux d'avoir réussi à le faire. J'avais rêvé de marquer deux buts, je voulais réaliser ce rêve, je suis heureux de cette victoire." Avec ses deux réalisations, Kadewere est déjà entré dans le coeur des supporters lyonnais.