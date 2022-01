OL : Bosz rappelle à l'ASSE qu'elle est en crise et s'agace pour la programmation du match face à l'OM

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Le point médical

"Les joueurs s'entraînent avec nous depuis peu de temps comme Jeff Reine-Adélaïde. Il s'est entraîné tout le temps. Pareil pour Sinaly Diomandé mais je ne compte pas sur eux contre l'ASSE. Thiago Mendes sera là. Emerson n'est pas là car malade."

Le derby

"Un derby, c'est toujours un match spécial. Déjà à l'aller, ils étaient en crise et on a fait match nul. Même si on était meilleur et que l'on devait gagner. C'est peut-être le match le plus important pour les supporters. Quand ils ne sont pas là c'est emmerdant pour eux. Pour nous aussi. On a joué contre Paris avec 5 000 supporters, là aussi et on jouera sans personne contre l'OM. Mais malheureusement je ne peux rien changer là-dessus."

L'état d'esprit de son équipe

"Je ne pense pas comme cela. Mais depuis Lille, je vois un autre état d'esprit dans l'équipe. On a l'état d'esprit qui peut aider à gagner."

La programmation d'OL - OM

"Cela fait plus de deux mois et on n'a toujours pas de date. C'est un peu bizarre. Je n'ai aucune idée de quand on va jouer. Si on n'a pas Paqueta et Guimaraes, Marseille sera content et nous non."

