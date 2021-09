OL, ASSE : Cherki n'aime pas les Verts et veut leur faire des misères sur le derby

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

A l'honneur du dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible sur la boutique en ligne, Rayan Cherki a montré qu'il était un vrai Lyonnais... Et comme tout joueur de l'OL, il déteste l'ASSE. « Je ne vois pas Saint-Étienne, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c’est (sourire). Quand tu es Lyonnais, même si tu n’aimes pas le foot, tu n’aimes pas Saint-Étienne. C’est un truc de Lyonnais, c’est en nous », a-t-il glissé.

« L'objectif, c'est de marquer aller-retour contre Saint-Etienne »

Alors que le premier derby n'aura lieu que le week-end du 3 octobre à Geoffroy-Guichard, l'attaquant de 18 ans a déjà coché cette date : « Les derbys, on va tout donner comme tous les ans. Et encore plus cette année. Même quand je jouais avec les jeunes, je jouais les derbys avec le couteau entre les dents. On lassait les chaussures à fond et on s’arrachait. Les matchs contre Saint-Étienne, il faut gagner peu importe la manière. Même si tu es nul, il faut gagner. C’est obligatoire ! Si tu ne fais pas un résultat positif, on te regarde bizarrement que ce soit au centre ou au club. Cette saison, l’objectif, c’est de marquer aller-retour contre Saint-Étienne et surtout de gagner », a-t-il martelé, déjà dans le ton et prêt à retrouver le public du Chaudron.

Avant cela, il faudra que Rayan Cherki parvienne à convaincre Peter Bosz qu'il peut réellement prendre place dans son animation offensive. Ce n'est pas gagné...