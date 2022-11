OL, ASSE : Claude Puel vide son sac sur son passage à Lyon !

Surnommé par certains « le fossoyeur » pour avoir cassé la folle série de titres de l'OL dès son arrivée à l'été 2008, Claude Puel ne partage pas la vision du peuple lyonnais quant à son passage dans la Capitale des Gaules.

Pour lui, ses trois années passées à Lyon (2008-11), dans un climat qui lui a longtemps été hostile, n'étaient pas un fiasco complet. Comme il l'a laissé entendre à So Foot, il ne regrette en effet pas grand chose :

« Quand j’ai signé en 2008, j’avais l’impression qu’il fallait changer des choses dans le fonctionnement du club, pour le fluidifier, beaucoup travailler, régénérer le groupe. La première saison, les joueurs étaient presque obnubilés par la Ligue des champions, beaucoup moins par la L1. J’ai tenu des discours mobilisateurs, et on a fini troisièmes. Puis Karim Benzema, Fred et Juninho sont partis, on a atteint les demi-finales de la C1 face au Bayern Munich, fini deuxièmes en championnat. (…) Quand on dit que mon passage à l’OL fut un échec, je ne suis pas d’accord ».