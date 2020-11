OL - ASSE (2-1) : Daniel Riolo met son grain de sel dans le derby

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais a retourné le derby face à l'AS Saint-Etienne, parvenant finalement à s'imposer 2-1 après avoir été mené. Depuis, certains commentaires élogieux à l'égard du coaching de Rudi Garcia ont fleuri dans les médias. Ne comptez cependant pas sur Daniel Riolo pour rejoindre le cortège des chroniqueurs à applaudir l'entraîneur de l'OL.

Sur RMC, le trublion de l'After Foot s'est même étonné de cet argument : « Il a des mecs sur le banc, il faut qu’il fasse ses changements parce que ça ne va pas, donc il fait rentrer les mecs… Je ne vois pas en quoi c’est un coaching gagnant. En tout cas, c’est dur de mettre ça en avant. Lyon s’ils font des changements, les mecs qui rentrent sont plus forts que ceux de Saint-Etienne qui rentrent. Car il y a de la profondeur de banc, et la qualité des remplaçants est supérieure. Mais ce n’est pas tant un coaching gagnant. C’est juste que les mecs qui rentrent sont plus forts ».

En poussant plus loin son argument, on pourrait même s'interroger sur la raison de certains changements au coup d'envoi alors que Tino Kadewere (le double buteur), Lucas Paqueta et Thiago Mendes étaient tous trois titulaires lors du redressement de l'OL face à Strasbourg, Monaco et Lille. Et s'il s'agissait plutôt d'un pari raté de Garcia de relancer certains éléments (Dembélé, Guimarães) face aux Verts ?