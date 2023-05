OL, ASSE : Domenech envoie un scud aux Verts après le départ d’Aulas !

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

L’annonce a fait trembler le monde du foot français : Jean-Michel Aulas n’est plus le président opérationnel de l’OL. Relégué par Joh Textor à un rôle de président d’honneur, « JMA » va donc tirer sa révérence de manière progressive dans les affaires courantes de son club de cœur. Si cette mise en retrait était attendue depuis des mois, Raymond Domenech ne s’attendait pas à ce qu’elle soit effective au cours d’une saison difficile qui n’est pas encore allée à son terme. Dans son analyse de la situation, l’ancien sélectionneur des Bleus n’oublie d’ailleurs pas de tacler l’ASSE.

« Avant Aulas, tu étais derrière Saint-Étienne... »

« On s'y attendait, on savait qu'à un moment ou un autre, ça arriverait. Mais je n'oublie pas qu'il a mis Lyon sur la carte du foot, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Avant tu étais derrière Saint-Étienne, c'est dire à quel point on en était ! Il a construit, il a tout fait mais en sachant comment le faire, par étapes, avec des idées toujours précises. L'idée du stade, on en discutait quand j'y étais. Il voulait déjà un outil qui appartiendrait à l'OL, avec des activités. C'était son idée d’un grand club. Il était visionnaire. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

VENTE DES VERTS, C'EST REPARTI !

📂 Dossier : mais où sont passés les jeunes ? 🤷‍♂️

🗞️ Abonnez-vous sur le shop 🔗 https://t.co/q2Zqh408W4 pic.twitter.com/qQVCegAIfP — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 2, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le truculent Raymond Domenech a utilisé l’AS Saint-Étienne pour défendre le bilan de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais au lendemain de son départ annoncé du club rhodanien. Le tacle fait mal aux Verts.

Bastien Aubert

Rédacteur