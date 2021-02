OL, ASSE, FC Nantes, PSG, OM : Aulas lâche un scoop sur la suite du dossier des droits TV

Zapping But! Football Club OL : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Gones

Au vu du scénario pris par le feuilleton des droits TV, c'est un soulagement. Canal Plus a finalement acquis hier l'exclusivité des droits de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, et quasiment toute la Ligue 2. La LFP touchera finalement, pour ses droits, une somme autour des 670 millions d'euros. Quasiment la moitié que ce que promettait Mediapro, mais l'heure n'était plus à faire la fine bouche.

Sur l'antenne de l'After sur RMC, le président de l'OL Jean-Michel Aulas, s'est notamment félicité de l'issue pour le côté pratique pour les supporters. « Il faut se placer aussi du côté des utilisateurs: je suis très heureux pour les clubs, mais je le suis aussi pour les spectateurs. On va avoir l’ensemble du football français avec un seul diffuseur. »

Pas d'appel d'offres pour la suite ?

Seulement, le feuilleton n'est sans doute que repoussé. Car le président de l'OL a révélé que pour la suite du dossier et la question des droits de 2021 à 2024, la LFP ne devrait pas passer par la case appel d'offres. « Il n'y aura probablement pas d'appel d'offres, on aura une discussion de gré à gré avec l'ensemble des partenaires, à commencer par celui qui est aujourd'hui détenteur des droits, mais aussi les autres ».