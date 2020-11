OL – ASSE : Garcia glisse une pique à l'OM et formule une crainte sur Claude Puel

Dimanche soir, l'OL doit négocier un rendez-vous très important face à l'ASSE. Les Gones espèrent profiter des difficultés récentes des Verts pour continuer une bonne dynamique en championnat. Et ainsi accrocher le bon wagon.

Mais devant la presse ce vendredi, Rudi Garcia a confié ne pas s'attendre à voir une équipe de l'ASSE touchée. Le coach de l'OL semble même craindre la capacité de Claude Puel à réveiller son groupe dans ces moments difficiles. « Puel n'est jamais meilleur que dans la difficulté. Vous pouvez compter sur lui pour motiver ses joueurs pour aller au combat après cinq défaites », estime le coach lyonnais.

Un derby plus savoureux que les chocs de l'OM

Par ailleurs, évoquant la chaleur du derby entre les Gones et les Verts, Rudi Garcia ne s'est pas privé de glisser une petite pique indirecte à l'OM, estimant que les chocs qui concernent son ancien club n'ont pas la même saveur qu'un vrai derby... « OL-ASSE cela fait partie des matchs qui comptent en France. On a inventé l'Olympico, le Classique mais un derby cela reste. On n'a pas de derbies issus d'une même ville comme à l'étranger mais il y a quand même une suprématie locale en jeu », a résumé le coach lyonnais.