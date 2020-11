OL - ASSE : Garcia pourrait relancer un joueur dans le dur contre les Verts

Un derby n'est généralement pas un match pour relancer des joueurs. Mais Rudi Garcia pourrait faire une exception. L'entraîneur de l'OL a la chance de pouvoir compter sur un effectif très riche et, selon L'Equipe, il aurait dans l'idée de relancer un voire deux de ses anciens titulaires, qui cirent le banc depuis quelque temps.

Guimaraes et Caqueret touchés mais bientôt regonflés ?

« Guimaraes vit très mal psychologiquement cette période sur le banc, d’autant qu’il a perdu la place qu’il venait tout juste de conquérir en sélection brésilienne. Pour Caqueret, la pilule est au moins aussi difficile à avaler : l’international Espoirs doit sa sortie du onze à son test positif au Covid-19 en sélection, le 10 octobre. Il n’était pas dans le groupe à Strasbourg (le 18), l’OL a gagné avec Paqueta à sa place (3-2) et Garcia n’a plus rien changé contre Monaco (4-1, le 25) et à Lille dimanche dernier (1-1). »

« Comme Guimaraes, Caqueret vit mal ce passage. Le jeune milieu formé au club a la sensation de revivre la même période qu’il y a environ un an, lorsqu’il s’était fait une place dans l’équipe avant d’en sortir sans explications. Au club, le cas des deux hommes n’est pas encore un problème : on décrit deux joueurs très faciles à gérer, même dans la frustration, et plus intelligents que la moyenne. Pour le derby, dans un match où l’OL aura le ballon, Garcia réfléchit à quelques changements, et au moins l’un des deux pourrait avoir une bonne surprise. Ils sont impatients de saisir cette nouvelle chance."