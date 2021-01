OL, ASSE : Garcia regrette la poisse qui frappe les Verts et défend Lopes avant le derby

Une incertitude pour Aouar et Cornet

« Houssem Aouar et Maxwel Cornet ont une alerte musculaire et sont incertains. On verra jusqu'au dernier moment. Lucas Paqueta sera suspendu. »

Se relancer après Metz

« On souhaite reprendre notre match en avant. On a fait une contre-performance le week-end dernier donc là on n'a qu'une envie c'est de gagner. Dans un derby il n'y a pas de favori. »

Garcia aurait aimé voir des Verts au complet

« On s'est préparé pour jouer. Si on nous dit que le match est reporté, il sera reporté. Le règlement est le même pour tout le monde. Il a même évolué en cours de saison. Je préférerais que Saint-Etienne ait tous ses joueurs à disposition. Peu importe les joueurs qu'on aura en face, on s'attend à une équipe déterminée. A Strasbourg ils auraient pu ouvrir le score sur penalty. »

Sur la suspension de Lucas Paqueta

« Cela peut jouer sur le système de jeu, on verra si on a Houssem ou pas. Je suis très content de l'avoir, il amène autre chose à l'équipe, mais il ne joue pas. Il faudra trouver d'autres solutions. On verra si c'est un milieu et un attaquant. »

Une hégémonie à aller chercher

« Si c'est quelque chose en plus (le nombre de victoires de l"OL dans de derby) c'est bien. Jouons ce derby à fond. »

Garcia défend Anthony Lopes

« Je pense qu'il faut laisser Antho Lopes tranquille. Ca commence à bien faire. Il fait son job et on est tous avec lui. Il y a des règlements de comptes personnels à son sujet et il y a beaucoup de faux débats en ce moment. »

Le soutien des supporters important avant le match

« On sait que les supporters vont nous encourager avant le match. Ils l'ont fait avant le match aller et c'est un boost supplémentaire pour les joueurs. »

Propos relayés par le compte Twitter de l'OL et RMC