OL - ASSE : l'affaire des banderoles dérape, Lyon 1950 dézingue le club !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

C'est dans une atmosphère assez pesante que l'OL accueillera l'ASSE vendredi soir. Et les mauvais résultats n'en sont pas la seule cause. Les banderoles accrochées ce matin au centre d'entraînement des Gones ont tendu les relations entre le club et ses supporters. Les dirigeants lyonnais ont en effet condamné ces écrits car ils demandaient en des termes violents d'en "finir" avec les Verts. Auteur de ces banderoles, le groupe Lyon 1950 n'a pas compris cette réaction et vient de publier un communiqué incendiaire contre la direction de l'OL. Morceaux choisis.

"L'OL s'affirme saison après saison comme LA référence du football français... en terme de communiqués (c'est toujours ça) et semble ne plus être en mesure de s'adresser autrement aux journalistes, instances, clubs, twittos et désormais supporters. Par ce communiqué, Lyon 1950 souhaite donc publiquement :

- Préciser que l'agonie et l'incitation à achever les Stéphanois ne sont en rien des appels au meurtre mais une utilisation imagée de notre volonté à contribuer à leur faire franchir le pas de la descente en L2.

- Voir "l'institution" Olympique Lyonnais communiquer avec pareilles fermeté et intransigeance leurs exigences d'excellence à ses joueurs intermittents, sensibles et dilettantes afin de sortir de cette molle et indigne 11e place.

- Dénoncer le mépris avec lesquels sont traités les milliers d'abonnés de l'OL (groupes et hors groupes) réduits à se partager 2.000 malheureuses places au profit de 3.000 VIP qui pourront librement s'entasser dans les espaces clos du stade que sont les loges en période de pandémie.

- Recommander au club de bien vouloir les oublier à l'heure où l'appel annuel à "l'union sacrée" fleurira sur le fumier de sa déchéance sportive récurrente."

Par ailleurs, Lyon 1950 a déployé ce soir une banderole devant le Groupama Stadium sur laquelle on peut lire : "Lyon 1950 condamne le jeu proposé par l'OL déployé à l'intérieur des infrastructures de L1 depuis des années". Un détournement du fameux communiqué du club condamnant son action de ce matin. Ambiance...