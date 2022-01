OL - ASSE : le club lyonnais condamne la banderole de ses supporters

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

La tension monte à deux jours du derby entre l'OL et l'ASSE. Une habitude pour cette rencontre qui n'a aucune compassion possible en Ligue 1. Ce matin, et comme nous l'avons relayé sur notre site, des supporters lyonnais ont déposé une banderole au centre d'entraînement du club lyonnais. Avec un message on ne peut plus clair à destination des joueurs de Bosz et des Stéphanois : "Ils sont à l'agonie, achevez-les".

Le message ne passe pas à Lyon. Qui a donc communiqué sur ses réseaux officiels. "L’OL condamne la banderole placée à l’extérieur de ses infrastructures ce mercredi. Aucune rivalité sportive ne peut justifier de tels propos, encore plus quand ils prennent ensuite corps négativement dans nos stades."

