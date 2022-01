OL, ASSE : les Lyonnais perdent un joueur en vue du derby

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

C'est un rendez-vous ô combien attendu. En dépit de la faible affluence ce soir-là, COVID-19 oblige, et du classement de l'ASSE, bonne dernière de la Ligue 1 et dont l'avenir est incertain. On parle ici du traditionnel derby entre l'OL et les Verts avec la seconde manche prévue le 21 janvier prochain, un vendredi...., à 21 heures.

Depuis hier soir, et le match nul concédé face au PSG, Peter Bosz, l'entraîneur des Gones, sait qu'il ne disposera pas pour cette rencontre de son défenseur central, Jérôme Boateng. Ce dernier, averti pour un tacle irrégulier sur Simons, sera ainsi suspendu pour affronter les joueurs de Pascal Dupraz.

Comme nous vous le disions ce matin, l'ASSE compte également dans ses rangs des joueurs qui pourraient manquer le match contre Angers ou celui face à l'OL en cas d'avertissements lors des deux prochaines rencontres.