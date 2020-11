OL – ASSE : Memphis Depay chauffé par le derby depuis son premier jour à Lyon

C'est l'un des chocs particulièrement scrutés à l'annonce du calendrier du début de saison. L'OL va recevoir l'ASSE ce dimanche et du côté des Gones, on sait bien évidemment à quel point ce match est important. Memphis Depay notamment qui, dans une interview à Telefoot, explique la relation spéciale qu'il a vite noué avec le derby.

« Quand je suis arrivé au club, la première chose que l'on m'a dite : « C'est ce match qu'il faut gagner ! ». Bien sûr que je veux gagner tous les matchs mais celui-ci est très spécial. Il est très spécial pour les gens et pour la ville. Quand tu joues à l'OL c'est dans ton ADN », a prévenu l'attaquant lyonnais.

Depay regrette l'absence de public

Marqué par une défaite lors du premier derby auquel il a participé, Memphis Depay montre les dents à l'approche du match qui arrive. Avec l'envie de dominer le grand rival. « Très rapidement quand je suis arrivé on a joué contre Saint-Etienne. On a perdu et les fans étaient très mécontents. J'ai appris très vite qu'il faut gagner ce match pour rendre les fans heureux, pas seulement pour eux et aussi pour nous. C'est notre rival et on veut les battre. »

Seul bémol pour cette rencontre, l'absence de public au Groupama Stadium qui enlèvera forcément du piment à cette rencontre. « Il n'y aura pas les fans, on aura un stade vide et c'est une déception. Spécialement dans ces matchs quand le stade est plein c'est magnifique », regrette l'attaquant lyonnais.