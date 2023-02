OL, ASSE, Real Madrid : Cherki égale Benzema et titille une figure des Verts

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Son talent est connu. A tel point que le PSG en avait fait une cible potentielle lors du mercato d'hiver. On parle ici du milieu de terrain de l'OL, Rayan Cherki, formé au club, et qui s'est illustré de jolie manière en Coupe de France, hier mercredi, lors de la victoire en 8e de finale face au LOSC à l'issue des tirs au but.

Cherki a ouvert le score pour les Lyonnais, but qui n'est pas sans conséquence puisque il devient ainsi le plus jeune joueur à inscrire son 7e but avec un club de L1 en Coupe de France, juste derrière un certain Laurent Roussey, ancien attaquant des Verts, qui détient toujours le record depuis le 11 mars 1981 ! Autre statistique, et cette fois 100% lyonnaise, Cherki, avec désormais 12 buts sous les couleurs de l'OL à plus de 19 ans, rejoint au même âge un certain Karim Benzema ! On a connu pire comme comparaison...