OL - ASSE : sans attendre le derby, Aulas pousse un premier coup de gueule

L'Olympique Lyonnais espérait disputer le derby de vendredi soir dans un Groupama Stadium à moitié rempli. Mais le Conseil Constitutionnel n'étudiera le projet de loi sur les jauges que le jour-même, pas suffisant pour passer outre la barre des 5.000 spectateurs. Une décision qui a engendré une grosse frustration chez Jean-Michel Aulas. Via son médium préféré, le président de l'OL s'est plaint du manque à gagner lié à la crise sanitaire.

"On ne nous aura rien épargné cette année…, a écrit Aulas sur Twitter. Le préjudice causé par les jauges improbables et les huit clos s’élève à près de 12 M€ , et à cela il faut intégrer que tous nos matches les plus importants se déroulent sans tous nos supporters, garants de meilleurs résultats !" Cette façon de caresser les fans lyonnais dans le sens du poil n'a pas fonctionné si l'on en croit les réactions à cette publication : la plupart l'ont invité à recruter plutôt qu'à râler...

@OL on ne nous aura rien épargné cette année … le préjudice causé par les jauges improbables et les huit clos s’élève à près de 12 m€ , et à cela il faut intégrer que tous nos matchs les plus importants se déroulent sans tous nos supporters garants de meilleurs résultats ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 19, 2022